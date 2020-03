Karl Lagerfeld hat sich im Laufe seines Lebens ein immenses Vermögen angehäuft - das er auch immer wieder in rare Kunst gesteckt hat. Alfons Kaiser ist Moderedakteur bei der FAZ und hat das Leben und die Karriere Karl Lagerfelds über Jahrzehnte verfolgt.

MDR KULTUR: Der Modezar hat zwischen 400 und 800 Millionen Euro hinterlassen. Wer sind denn die Erben?

Alfons Kaiser: Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich kenne das Testament. Da kann man sich immer nur aus zweiter oder dritter Hand informieren. Aber ich denke, es ist schon sehr wahrscheinlich, wie es jetzt in der französischen Presse behauptet wird, dass erstens, sein Leibwächter und Vertrauter Sébastien Jondeau sehr großzügig bedacht wird. Der die letzten 20 Jahre sehr eng mit ihm zusammen war.

Karl Lagerfeld Bildrechte: dpa Zweitens, dass sein Patenkind Houdson Kroenig bedacht wird, auch großzügig wahrscheinlich. Er ist der Sohn von Brad Kroenig, dem Männermodel, der eben auch mit Karl Lagerfeld befreundet war. Und in dem Sohn sah Lagerfeld so ein bisschen, glaube ich, sich selbst - einen kleinen, frechen Jungen, der immer für einen guten Spruch zu haben ist. Deshalb hatte der ein besonderes Gefühl gegenüber ihm. Und drittens auch noch Baptiste Giabiconi, ebenfalls ein Männermodel - eine Muse, wenn man so will - der offenbar auch ganz gut was abbekommt.

Und seine Katze Choupette, was wird mit ihr?

Sie ist in der Obhut von Françoise. Das ist eine liebevolle Dame, die sich auch damals schon um die Kleine gekümmert hatte, zu seinen Lebzeiten, wenn er weg war. Und er war ja sehr viel unterwegs und hat sie nur sehr selten mitgenommen. Ich glaube, Katzen reisen nicht so gerne. Und die wohnt jetzt in einem Haus außerhalb von Paris mit Choupette zusammen. Die beiden führen ein ganz ruhiges Leben. Nur jeden Tag, oder jeden zweiten Tag, kommt ein Social-Media-Redakteur von einer Agentur vorbei, die sich auf Tier- Marketing versteht, und macht ein paar Bilder und denkt sich ein paar Sprüche dazu aus, so dass Choupette auch auf Instagram am Leben bleiben.

Cat-Marketing ist es in jedem Fall - da ist der Tierfreund in mir beruhigt. Und der Kunstfreund fragt: Was ist denn mit den millionenteuren Kunstwerken,Fotografien und Design-Objekt, die er hinterlassen hat?

Das ist eben genau die Frage, die jetzt aufkommt. Er wollte ja nie zu seinen Lebzeiten, dass ein Museum entstehen würde in seinem Namen. Wobei man sich das sehr gut vorstellen könnte. Vielleicht wäre es ja schön, wenn man eine Bibliothek in seinem Namen gründen würde, so ähnlich wie die amerikanischen Präsidenten eine bekommen, wenn sie abgetreten sind. Ein großes Haus, in dem man eben all seine Bücher unterbringen könnte, für die Forschung sozusagen. Auch seine eigenen Bücher. Er hatte ja unglaublich viele Vorworte geschrieben, unglaublich viele Bücher im Steidl-Verlag herausgegeben - und eben auch Kunstwerke.

Lagerfeld besaß eine riesige Büchersammlung. Bildrechte: imago/Schwörer Pressefoto

Wobei das, glaube ich, nicht so viele sind, wie man vielleicht denkt – und auch Einrichtungsgegenstände, weil er eben auch viel hat versteigern lassen. Er hat sich ja immer wieder gehäutet, immer wieder geändert. Und das hieß auch, dass fast seine gesamte Einrichtung aus dem 18. Jahrhundert, die er einmal besessen hat - eine der größten Sammlungen von Kunstwerken und Einrichtungsgegenständen aus dem 18. Jahrhundert, die es überhaupt gab - die hat er schon vor 20 Jahren versteigern lassen.

Das heißt, sein künstlerischer- oder Kunst-Nachlass ist dann nicht ganz so bedeutend, wie der von Yves Saint Laurent, die in Marrakesch vor drei Jahren ein eigenes Museum bekommen hat?

Ja, genau so ist es. Ich glaube, durch seine lange Anwesenheit hat Lagerfeld seinen - erst Freund, dann Feind - Yves Saint Lauren überrundet. Aber es war immer wieder so, wenn man zurückblickt, dass Saint Laurent ihm ein Stückchen voraus war. Erst mit ikonischen Entwürfen in der Mode, aber eben auch zum Beispiel mit seiner Kunstsammlung, die dann hunderte von Millionen erbrachte. Wobei auch Lagerfeld wahrscheinlich, weil er eben auch sehr rare Kunstwerke sammelte - zum Beispiel Plakatkunst Deutscher von Beginn des Jahrhunderts – so auch er wahrscheinlich ein paar hundert Millionen dann doch an Wert dort hatte.

Und er hat natürlich ununterbrochen gezeichnet als Modeschöpfer. Zehntausende von Skizzen verfertigt und hinterlassen. Was passiert mit diesem zeichnerischen Werk?