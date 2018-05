Der riesige Karl-Marx-Kopf in Chemnitz war nicht immer beliebt. Doch heute ist er aus dem Stadtzentrum nicht mehr wegzudenken. Wenn Touristen in die Stadt kommen, dann fragen sie heute zumeist nach dem berühmten Philosophen Karl Marx - der allerdings nie in Chemnitz war. Die gegenteilige Frage hingegen, warum denn Marx immer noch in Chemnitz stünde, hat die Stadtführerin Veronika Leonhardt in ihrer zehnjährigen Praxis nie gehört. Es scheint, als hätte die Stadt, die einst als Karl-Marx-Stadt sogar den Namen des rauschebärtigen Denkers als Ortsbezeichnung hatte, sich mit dem Nischel und dem Drumherum arrangiert.