Vor der Kuratoriumssitzung Neustart für das Karl-May-Museum?

Am Samstag trifft sich das Kuratorium der Karl-May-Stiftung um darüber zu entscheiden, wie es weitergehen soll. Was dabei angesichts der Grabenkämpfe und verhärteten Fronten innerhalb des Gremiums unter die Räder kommen könnte, ist das Karl-May-Museum selbst.

Christian Wacker verfasste im Mai einen Offenen Brief Bildrechte: Christian Wacker

Von der Ausbreitung von Toleranz, Völkerverständigung und Friedensliebe liest man in der Satzung der Karl-May-Stiftung, und diesen Zielen fühlt man sich demnach auch verpflichtet. Die derzeitige Situation innerhalb des Stiftungskuratoriums lässt davon allerdings nichts erkennen.



Begonnen hat alles im Mai mit einem Offenen Brief des inzwischen gegangen Direktors des Karl-May-Museums in Radebeul, Christian Wacker, in dem er Missstände in der Führungskultur öffentlich machte und mit der Museumsstiftung und deren Vorstand abrechnete.