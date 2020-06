Nach Abgang des Museumsdirektors Warum in Radebeul um das Andenken von Karl May gestritten wird

Das Kuratorium der Karl-May-Stiftung will darüber tagen, wie mit dem Erfinder von Old Shatterhand und Winnetou in Zukunft umgegangen wird. Am Sonnabend geht es in Radebeul darum, wie man ihn zeitgemäß in der Villa Shatterhand, dem Karl-May-Museum, ausstellt. Dem war vorausgegangen, dass der jüngst berufene und als fortschrittlich geltende Direktor des Museums, Christian Wacker, hingeworfen hatte. Nicht ohne in einem Brief öffentlich konservative Zustände in der Stiftung zu kritisieren. Über die Hintergründe sprach MDR KULTUR mit Prof. Andreas Brenne, Kunstpädagoge an der Universität Osnabrück und Mitglied der Karl-May-Gesellschaft.