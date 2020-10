Im Karl-May-Museum scheinen die Dinge wieder ihren gewohnten Gang zu gehen – soweit das in Corona-Zeiten möglich ist. Von den turbulenten Wochen im Frühsommer 2020, die die Zukunft des Hauses arg ins Wanken gebracht hatten, spürt man im Gespräch mit Robin Leipold kaum noch etwas: "Es ist eine Art Aufbruch und Erneuerung zu spüren. Gewisse Verkrustungen, die wir über Jahre kritisiert haben, beginnen auf gute Weise zu bröckeln", beschreibt der neue Dirkektor die Atmosphäre im Haus. Im Juni wurde er vom Träger, der Karl-May-Stiftung, berufen. Bereits seit 2014 war der heute 33-Jährige Sammlungsleiter des Museums.

Aufbruch und Öffnung

Den Aufbruch macht er, ebenso wir zahlreiche Fans von Karl May und des Museums daran fest, dass der alte Stiftungsvorstand nahezu komplett abdanken musste und neue Verantwortliche ans Ruder gekommen sind – "Leute, die auf ganz unterschiedlichen Ebenen das Knowhow und ihre Erfahrungen mit reinbringen", meint Leipold. Zum neuen Vorstand gehört zum Beispiel Léontine Meijer-van Mensch, die in Leipzig die ethnologische Sammlung am Grassi leitet und viele Kontakte zur sächsischen Museumslandschaft hat. Neuer Vorsitzender ist Volkmar Kunze, der bereits von 1988 bis 2014 im Vorstand saß. Zusammen mit Robin Leipold bildet er als ehrenamtlicher Geschäftsführer eine Doppelspitze.

Der ehemalige Oberbürgermeister und Dozent Dr. Volkmar Kunze arbeitet ehrenamtlich als Chef des Karl-May-Museums. Er will bei Umbauplänen den Rotstift ansetzen. Bildrechte: imago/Köhn Kunze berichtet, dass im September ein erster Workshop zur Zukunft des Museums, wie – ebenfalls auf der Sitzung im Juni – vom wissenschaftlichen Museumsbeirat angeregt worden war, stattgefunden hat. Mit dabei der Vorstand, Vertreter der Belegschaft sowie externe Wissenschaftler und Museologen, die über die inhaltliche Schwerpunktsetzung sowie den geplanten Museumsneubau diskutiert haben. Während zuvor immer Kosten von 10 Millionen Euro und mehr veranschlagt worden, spricht Kunze nun von 6,3 Millionen Euro. Seitens des Bundes, so Kunze weiter, sei im Juli bestätigt worden, dass die bereits bewilligtenFördermittel in Höhe 2,7 Millionen weiterhin zur Verfügung stünden. Allerdings sei jetzt die Stiftung am Zuge, entsprechende Anträge einzureichen.

Der neue Geschäftsführer hofft außerdem auf eine bessere Gesprächskultur im Museum. Er berichtet, dass er zum ersten Mal seit Jahren als Kuratoriumsvertreter im Sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus war und nach Unterstützung gefragt hat. Robin Leipold wünscht sich, dass diese Öffnung auch in das Museum hineinwirkt: "Man hat in den letzten Jahren das Gefühl gehabt, das weder die Belegschaft noch die Kuratoren, sich eigentlich kennen und keiner weiß, wer wer ist. Das ist ein ganz großes Problem, was jetzt abgebaut werden sollte, Dann passieren solche Krisen nicht mehr."

Sorgen und Kritik

Es bleiben jedoch auch Sorgen: Mit Blick auf die Kuratoriumssitzung ist Volkmar Kunze weniger zuversichtlich, speziell wenn es daran geht, die vier vakanten Kuratoriumsplätze neu zu besetzen, für die es eine Reihe von Kandidaten gibt: "Wenn es zu viele Zuwahlen sind, würden bei einer Verkleinerung des Kuratoriums natürlich Fragen anstehen, wer geht und wie? Denn man wird niemanden gleich ausboten. Diese Frage wird diskutiert werden und daraus wird sich ergeben, was wir dann in der Satzung entsprechend anpassen." Ob diese Entscheidung ohne Streit getroffen wird, muss sich zeigen.