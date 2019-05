Mehr zu Karsten Brensing Karsten Brensing ist einer der erfolgreichsten Wissenschaftsvermittler Deutschlands. Sein Buch "Das Mysterium der Tiere. Was sie denken, was sie fühlen" wurde 2017 zum Bestseller. Seit Jahren setzt sich Brensing für die Rechte der Tiere ein, für effektiven Lärmschutz in den Weltmeeren und für ein besseres Verhältnis aller Lebewesen – inklusive dem Menschen.