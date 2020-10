Brylas Debüt ist reich an Elementen einer packenden Kriminalgeschichte. Die Gefängsnispsychologin Mania und ihren Patienten Roland K., einen verurteilten Sexualstraftäter, verbindet weit mehr als die wöchentlichen Therapiestunden in der JVA Moabit – so deutet es der Klappentext an. Missbrauch, Suizid, Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen – zugegeben keine leichte Kost für ein literarisches Debüt. Weitere Themen sind Migration, Flucht und die Spuren, die diese Erfahrungen in der Biografie der hybriden Protagonistinnen und Protagonisten hinterlassen.