Warum wollen alle Kate Bush?

Die junge Kate Bush Bildrechte: dpa Was macht Kate Bush so einzigartig, dass sie sich einfach mal so zurückmeldet im Konzert-Geschäft und die Welt steht Kopf. Ihre großen Hits hatte Bush in den 1980er-Jahren, zuletzt veröffentlichte sie wenig, machte sich rar. Und wenn sie mal irgendwo auftauchte, war die exzentrische Künstlerin nicht gerade unkompliziert. Warum wollen alle Kate Bush?

"Wuthering Heights" ist eine Hymne!

Allein ihr erster großer Hit "Wuthering Heights" wird in England behandelt wie der Heilige Gral. Das hat natürlich mit dem gleichnamigen Roman von Emily Brontë zu tun, der 1847 zunächst noch unter dem Pseudonym Ellis Bell veröffentlicht wurde, damals abgelehnt vom Viktorianischen Publikum, heute ein Klassiker der Romanliteratur. Kate Bush hat die Geschichte von Cathy und Heathcliff zu einem Song gemacht, der in England zur Hymne wurde. Erschienen auf ihrem Debut "The Kick Inside", ein Album, das bis heute Bestand hat.

Fans haben sich zum "Wuthering Heigths Day" versammelt und tanzen das berühmte Video von Kate Bush nach. Bildrechte: dpa Als es erschien, war Kate Bush 19 Jahre alt, entdeckt und gefördert hatte sie kein Geringerer als David Gilmour. Der verhalf ihr zum Plattenvertrag bei der Firma EMI, wo auch seine Band Pink Floyd unter Vertrag war. Bush wurde schnell als musikalisches Wunderkind gehandelt. Zudem hatte sie eine Ballettausbildung, sah gut aus und schrieb bereits in jungen Jahren sehr komplexe Popsongs.



Höhepunkt ihrer Karriere war ganz sicher ihr fünftes Album "Hounds of Love" von 1985. Schon das war damals ein Comeback-Album, Bush hatte sich nach dem kommerziellen Misserfolg ihres Albums "The Dreaming" (1982) schon einmal aus der Öffentlichkeit zurück gezogen und kam dann 1985 mit dem gigantischen Album zurück. "Hounds of Love" war vom romantischen Dichter Alfred Tennyson inspiriert und präsentierte gleichzeitig osteuropäische Weltmusik, Irish Folk und Punk. Kate Bush war ihrer Zeit weit voraus und das mit durchaus eigenwilligen aber auch eingängigen Songs.

Der Schreibprozess geht am Schnellsten. Das Problem ist, wenn man versucht, ein Album als Ganzes zu schreiben, bei dem alle Songs die gleiche künstlerische Bedeutung haben. Leichter ist es, ein Album mit einzelnen Songs zu schreiben. Kate Bush

12 Jahre lang kein Ton von Kate Bush

Im Oktober 1986 erschien dann auch noch ein Duett mit Peter Gabriel: "Don't give up", ein Welthit - danach wurde es ruhiger. Bush veröffentlichte in immer größeren Abständen Alben und dann schwieg sie schließlich ganz, 12 Jahre lange zwischen 1993 und 2005. Sie hat immer gewusst, was zur Legendenbildung notwendig ist, sie konnte sich immer gut inszenieren. Vor allem aber hat sie immer die Haltung kommuniziert, dass sie das alles gar nicht interessiert, das ihr der Poprummel ohnehin zuwider ist, das Plattenfirmen Künstler kaputt machen.