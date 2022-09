Beim Palaissommer in Dresden

Bildrechte: imago images/ddbd

Dieser Stand beunruhigt Ministerin Barbara Klepsch, denn sie wird sich möglicherweise für die Auflage eines solchen Hilfsprogrammes rechtfertigen müssen. In ihrer erzgebirgischen Heimat lässt sich kaum jemand überreden, die Anträge kommen überwiegend aus Leipzig und Dresden. Und zwar von den Großen, den Clevren, den Platzhirschen. Der Dresdner Palaissommer beispielsweise hat eine Förderung erhalten.

"Von wem sollten sie auch sonst kommen", fragt Heike Zadow von der Servicestelle der freien Theaterszene in Sachsen. Denn antragsberechtigt sind nicht abstiegsbedrohte freie Künstler, sondern Vereine, Kulturträger, Spielstätten, die unter Folgen der hygienebedingten Schließungen gelitten haben. Ihrer Infrastruktur soll geholfen werden, auch Werbung wird gefördert. Die Macher, wie Heike Zadow sagt, die Künstler profitieren nur mittelbar über ihre Auftraggeber. Von "Fachkräfterückgewinnung", von "verlorene Künstlern"“ ist in der Förderrichtlinie die Rede.

Mit dem Zeitrahmen hängt auch die überall zu hörende Zentralkritik zusammen. Die beantragten Projekte müssen nämlich bis zum Jahresende 2022 ausgeführt sein, eine bei den üblichen Projektvorläufen meist unhaltbare Frist. Sie soll mit den Konditionen des Härtefallfonds zusammenhängen. Zusätzliche Verwirrung entstand durch eine falsche Angabe zum Antragsschluss auf der Seite der Aufbaubank, die erst nach MDR-Nachfrage zu Beginn dieser Woche geändert wurde. Statt des 31. Oktober war der 31. Dezember genannt, also der Tag, an dem die Gelder schon ausgegeben sein müssen.

Nach wie vor unklar ist die viele bewegende Frage, ob die Fördermittel auch bis zum Jahresende ausgegeben sein müssen. Alle Befragten halten eine Übertragbarkeit ins kommende Jahr für dringend geboten. "Wenn man mir signalisiert, dass die Formulierungen zu schwierig sind, dann sollten wir da schnellstens etwas tun", sagte Kulturministerin Klepsch am Montag. Auch eine mögliche Mittelverwendung 2023 sicherte sie mündlich zu. Die Förderrichtlinie aber ist noch nicht geändert worden, was in der Szene Kopfschütteln auslöst.