Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) kann in diesem Jahr erneut nicht alle Pfarramtsstellen besetzen. Das haben Recherchen von MDR KULTUR ergeben. Laut der Landesbischöfin der EKM, Ilse Junkermann, müssten in den kommenden zehn Jahren jeweils 14 Pfarramtsanwärter ordiniert werden, insgesamt also 140 Stellen. Um dies gewährleisten zu können, stelle die Landessynode bereits mehr Geld für die theologische Ausbildung bereit.

Quereinsteiger sollen Chance erhalten

Darüber hinaus soll künftig Quereinsteigern die Möglichkeit gegeben werden, ins Pfarramt zu gehen: "Dazu gibt es jetzt schon in der gesamten evangelischen Kirche in Deutschland die Überlegung, für Menschen, die sich diesen Beruf gut vorstellen können, ein besonderes Theologiestudium und dann die Aufnahme in den Pfarrdienst zu ermöglichen", so Junkermann.

Eigentlich sollten Geistlliche beim Studium in die Lage versetzt werden, Originalquellen in Hebräisch, Griechisch und Latein zu lesen. Das könnte wegfallen. Bildrechte: Colourbox.de Noch stehe nicht fest, welche Anforderungen ein besonderes Studium für Quereinsteiger mit sich bringen müsse. Es stelle sich beispielsweise die Frage, inwiefern sie die Sprachen der Bibel - also Hebräisch, Griechisch und Latein - können müssen. Die Beratungen zwischen der EKM und den einzelnen theologischen Fakultäten dazu laufen derzeit.



Bisher führt der Weg zum Pfarramt in Mitteldeutschland nur über ein abgeschlossenes zweites Examen an den theologischen Fakultäten der Universitäten in Jena, Halle und Leipzig. Die übliche Zeit vom Beginn des Theologiestudiums bis zum Antreten der ersten Pfarrstelle beträgt auf dem klassischen Weg acht bis zehn Jahre.

Landesbischöfin Ilse Junkermann