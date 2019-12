Fest steht, dass die Kinoketten und die Streamingdienste sich zu wenig kompromissbereit zeigen. In den USA hatte Neflix den Kinos erstmals ein Kinofenster von sechs Wochen für "The Irishman" angeboten, was jedoch abgelehnt wurde. In Deutschland oder anderen europäischen Ländern gab es keine vergleichbaren Angebote. Der normale Kinozuschauer interessiert sich aber nicht für diesen Branchenstreit. Das Berliner Kultkino Filmkunst 66 hat "The Irishman" zwei Wochen lang in fast immer ausverkauften Vorstellungen gezeigt.

Der Zuschauer hat das Recht, den Film im Kino zu sehen

"Filmkunst 66"-Leiter Jasper Jacobs ist der Meinung, man solle Zuschauer nicht dafür bestrafen, "dass Netflix sich nicht an die geläufigen Regeln hält, bzw. eigene Regeln hat und die AG Kino Gilde für andere Regeln einsteht." Der Zuschauer könne nichts dafür und "The Irishman" sei ein Film, der auf die Leinwand gehöre, so Jacobs. "Deswegen finde ich, dass die Leute auch das Recht haben, den Film auch im Kino zu sehen."

In der Metropole Berlin zeigen parallel zur Ausstrahlung auf Netflix noch acht weitere Kinos den Film von Martin Scorsese. Das ist ein Indiz dafür, dass die Nachfrage groß ist. Das Kino kann übrigens auch eine interessante Lücke schließen, bestätigt Jasper Jacobs. Das klassische Arthouse-Publikum in seinem Kino habe überhaupt kein Netflix oder Amazon Prime, so Jacobs. Die Leuten sagen ihm: "Wir wollen die Filme im Kino sehen und ein Glück spielt ihr die."

Zu wenig Mittel für Werbung

"The Report" lief nur kurz im Kino und ist seitdem auf Amazon Prime zu sehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Derzeit laufen auch drei weitere Netflix- und zwei Amazon-Filme deutschlandweit in wenigen Kinos. Dabei bleibt es völlig unverständlich, warum die deutschen Verleiher, die einen Deal mit den Streamingdiensten eingegangen sind, so wenig Werbung in diese Produktionen stecken. Ein so herausragender Film wie die Amazon-Produktion "The Report" über die Verbrechen der US-Armee in Gefangenenlagern nach dem 11. September sahen gerade einmal 3428 Besucher. Und so kann man Sven Wesers Kritik an den US-Giganten durchaus nachvollziehen.

Seiner Meinung nach haben die Firmen kein Interesse daran, dass diese Filme im Kino eine größtmögliche Besucherzahl erzielen. "Sie benutzen die öffentliche Diskussion um diese Filme, um dann beim Start auf der Streamingplattform einen Werbevorlauf zu haben."

Verlierer auf beiden Seiten