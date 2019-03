Der Sänger der britischen Band The Prodigy, Keith Flint, ist tot. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtet, wurde der Sänger am Montag tot in seiner Wohnung in Essex gefunden. Die Band bestätigte PA gegenüber den Todesfall. Die Polizei stufe den Tod als "nicht verdächtig ein" und man gehe nicht von einem Verbrechen aus. Flint wurde 49 Jahre alt.

Über die genauen Todesumstände ist bisher noch nichts bekannt. Keith Flint erlangte als Sänger der Band The Prodigy Bekanntheit, die mit Hits wie "Firestarter", "No Good" und "Smack My Bitch Up" berühmt wurde. Musikalisch experimentierte The Prodigy dabei mit mehreren Musik-Stilen und verband Hardcore, Rock, Rave, Hip-Hop und Techno.