Ken Follett verbindet Thriller, Spionagegeschichten und Intrigen mit historischem Hintergrund. Mit seinem Spionagethriller "Die Nadel" hatte Ken Follett 1978 riesigen Erfolg. Das Buch wurde millionenfach verkauft, in dutzende Sprachen übersetzt und mit Donald Sutherland verfilmt. Die Geschichte: Ein deutscher Spion könnte den Kriegsausgang entscheiden, doch wer kann ihn aufhalten? Und mit seiner Romantrilogie aus "Sturz der Titanen", "Winter der Welt" und "Kinder der Freiheit" hat sich Follett nicht weniger als eine Geschichtsbetrachtung von etwa hundert Jahren vorgenommen, vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart. Herausgekommen sind weit über 3.000 Seiten spannendster Geschichtsschreibung in Romanform.

In seine Romane fließt jede Menge Recherchearbeit ein: Für seinen letzten Roman "Das Fundament der Ewigkeit" beispielsweise nutzte Follett 250 Fachbücher und Nachschlagewerke. Sobald der erste Entwurf steht, lässt er ihn von Historikern und anderen Experten prüfen, um Fehler im zweiten Entwurf zu korrigieren. Ihm steht ein Mitarbeiterstab von zwanzig Angestellten dafür zur Seite, er nennt es das "Follett Office". "Aber die eigentliche Recherche, die Lektüre der Bücher, Interviews, Besichtigung von Kirchen und anderen Gebäuden, all diese Dinge mache ich selbst", so der Autor.

Schon bei seinem Karrierestart wurde das klar: Denn Ken Follett hatte bereits zehn Romane geschrieben, bevor er mit "Die Nadel" den Durchbruch schaffte. Hauptberuflich arbeitete er bis dahin in einem Verlag. Der Erfolg ermöglichte es ihm, eine Villa in Südfrankreich zu mieten und sich voll dem Schreiben zu widmen. Heute lebt er in Großbritannien.



Derzeit schreibt Ken Follett seinen nächsten Roman: "Der Abend und der Morgen" soll die Vorgeschichte zu seinem Meisterwerk "Die Säulen der Erde" erzählen: Ein angelsächsisches Dorf wird von Wikingern bedroht. Aber eigentlich gehe es um die damals revolutionäre Idee, dass das Gesetz über allem stand. Das war eine der Grundlagen der modernen Zivilisation, so Follett. Im Herbst 2020 soll der Roman erscheinen.