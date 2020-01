Kevin Costner

Als Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison von New Orleans will Costner in dem Film "JFK – Tatort Dallas" (1991) die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy 1963 aufklären. Er glaubt nicht, dass Lee Harvey Oswald der einzige Täter ist. Regie führte Oliver Stone, der auch "Platoon" oder "Natural Born Killers" drehte. Bildrechte: imago/EntertainmentPictures