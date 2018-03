Jack Barsky: "Der falsche Amerikaner" packt aus

Jack Barsky ist ein Ex-Agent, der über zehn Jahre für den sowjetischen Geheimdienst in den USA spionierte. Die KGB-Karriere des Sachsen beginnt Anfang der 70er-Jahre in Jena. Damals heißt er noch Albrecht Dittrich, geboren 1949 in der Oberlausitz, SED-Mitglied und ein Musterstudent. Sein Ziel: Das Studium als Bester abschließen und Chemiker zu werden.

1978 ist es schließlich soweit. Jack Barsky landet in New York. Vom KGB mit reichlich Dollars ausgestattet hat er viel Zeit, um sich im Feindesland einzuleben – und tut erstmal ein Jahr lang nichts.

Das erste Jahr, wo ich noch nicht gearbeitet habe in den USA, habe ich mir alles im Fernsehen angesehen. Auch Sport, denn ich musste ja lernen, wie American Football gespielt wird und Baseball. Ich wollte Amerikaner sein, und das war der schnellste und ungefährlichste Weg, zu lernen, mich nicht wie so ein Dummkopf zu benehmen.

Jack Barsky jobbt als Fahrradkurier, absolviert ein Informatikstudium und landet schließlich als Programmierer in einem US-Versicherungskonzern. Er sendet regelmäßig Berichte nach Moskau, erstellt Dossiers über Freunde und Kollegen – doch an wirklich brisante Informationen kommt er nicht.

Alle zwei Jahre reist Barsky über Moskau zurück in die DDR. Hier hat er Frau und Kind, die sehnsüchtig auf ein Ende seiner Mission warten. Doch auch in New York lebt Barsky nicht allein. "Die Frau, mit der ich in Deutschland verheiratet war, habe ich total geliebt", sagt er. "Dann hatte ich eine Freundin in den USA, sie ist schwanger geworden und ich habe mich in das Kind verliebt."