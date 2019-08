MDR KULTUR: Was raten Sie Nachbarn, Bekannten, die annehmen, ein Kind in Ihrer Umgebung könnte von Kindeswohlgefährdung betroffen sein? Wie verhält man sich da, ohne sich zu stark einzumischen aber ohne auch ohne passiv zuzusehen?

Alexander Frolow: Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also eine Kindeswohlgefährdung kann ja sehr verschieden sein. Auch ein Kind mit einer Schnur im Pullover an der Kapuze, das vielleicht an einer Rutsche steht, kann ja in dem Moment gefährdet sein. Wichtig ist, wenn die Eltern der Lage sind, hier etwas zu tun: Hinweise an die Eltern! Geben Sie den Eltern Bescheid! Seien Sie aktiv! Vielleicht reicht das schon aus, um Schlimmeres zu verhindern.

Das sind natürlich nicht die akuten Fälle, die sich die Meisten darunter vorstellen, das ist ganz klar. Aktivität in jedem Fall gut, also auch in den akuten Fällen natürlich. Wir bieten als Jugendamt Beratungsangebote an. Sie können sich also, wenn Sie sich nicht sicher sind, wenn Ihnen Dinge auffallen, an das Jugendamt wenden, sich auch beraten lassen zu der Situation. Wir versuchen das dann aufzuklären. Und in ganz akuten Fällen, wo es also wirklich eilig ist, können Sie sich über jede Notfallnummer, in der Regel die Polizeinummern an uns wenden. Die Polizei ist mit unserem Bereitschaftsdienst verbunden und dann werden die notwendigen Schritte eingeleitet.

Wie sieht so ein Prüfungsverfahren aus, bis letztlich entschieden wird über Inobhutnahme oder nicht?

Nach der eingegangenen Information beginnt ein ziemlich komplizierter Prozess der Abwägung. Daran sind mehrere Fachkräfte beteiligt. In der Regel sind es Mitarbeiter unseres Allgemeinen Sozialen Dienstes also des AST und die Teamleitung dieses Dienstes, unter Hinzuziehung weiterer Expertisen. Das ist vom Einzelfall abhängig. Es können Ärzte sein, Psychologen sein, die dann über das weitere Vorgehen beraten und dann über die Frage, ob eine Kindeswohlgefährdung überhaupt vorliegt, erstmal klären. Ob sie vorliegt und ob wir mit Mitteln der Jugendhilfe dieser Kindeswohlgefährdung begegnen können. Das ist auch ganz stark davon abhängig, wie kooperationsbereit die Eltern sind. Also, ob das Familiengericht angerufen werden muss, notwendige Maßnahmen angeordnet werden können oder wir eben von einer dringenden Kindeswohlgefährdung reden, wo all das nicht mehr fruchtet, wo dann die Gefahrenabwehr im Vordergrund steht. Und dann wird anhand dieser Gefährdungsprognose die Entscheidung getroffen. Und entweder kommt man zu dem Schluss, andere Hilfen sind möglich und angebracht und können hier noch tätig werden – bei Kooperationsbereitschaft der Eltern. Oder, wenn diese eben nicht mehr besteht und das Gericht nicht mehr anrufen werden kann, dann entscheidet das Jugendamt ad-hoc. Das ist also wie so eine Gefährdungsgala, die da abgearbeitet wird. Und das endet dann natürlich mit der Inobhutnahme und der Anordnung der sofortigen Vollziehung einen Inobhutnahme.

Inwieweit wird das Kind da mit einbezogen oder eben nicht mit einbezogen in die Entscheidung?