MDR KULTUR: Was unterscheidet und trennt Erwachsenenfreundschaften von den Freundschaften, die Kinder miteinander haben?

Wilhelm Schmid: Es könnte sein, dass die Kinderfreundschaften noch ernsthafter sind, als die Erwachsenenfreundschaften. Sie können allerdings vielleicht auch leichter zerbrechen, aufgrund einer Irritation, wo Erwachsene sagen "Na gut, da warten wir jetzt mal ' ne Weile ab. Da wird das schon wieder." Für ein Kind bricht die Welt zusammen, wenn ein ungutes Wort von jemandem kommt, der oder die als Freund oder Freundin betrachtet worden ist.

Kinder gehen - meistens jedenfalls - mit einer großen Offenheit auf Menschen zu, die uns als Erwachsene ja immer wieder staunen lässt. Was ist das Geheimnis?

Mit solch großer Offenheit machen das die Kinder, die noch keine schlimmen Erfahrungen gemacht haben. Das unterscheidet sie von Erwachsenen. Die haben vielleicht schon mal problematische Erfahrungen gemacht. Das lässt sie vorsichtiger werden. Also, die Offenheit ist wunderschön!

Freundschaften bei Kindern entstehen ganz oft durch Spiel und das Spielerische. Fällt das Glück der Freundschaft, über das Sie ja geschrieben haben, den Kindern einfach so in den Schoß?

Wilhelm Schmid Bildrechte: dpa Ja, Freundschaft fällt uns erstmal in den Schoß. Schon bei kleinen Kindern ist das so. Sie bewegen sich aufeinander zu, finden sich sympathisch und schon beginnt eine Freundschaft.



Später wird Freundschaft zu einer Art von Arbeit, jedenfalls in unserer Zeit. Wir sind dann eben nicht mehr in der Kita oder auf dem Spielplatz, wo wir uns ohnehin begegnen, sondern die Welten driften auseinander. Der eine arbeitet hier, der andere verheiratet sich dort. Und dann über längere Distanzen und über längere Zeit Freundschaft aufrecht zu erhalten, braucht schon Engagement.

Für die Großen sind vor allen Dingen lange Freundschaften durchaus auch Arbeit. Ist das für Kinder überhaupt wichtig, dass Freundschaften lange Zeit dauern?

Die Frage ist: Was ist lange Zeit? Ein paar Wochen und Monate sind schon eine sehr lange Zeit und das ist großartig, wenn Freundschaft so lange währt. Aber großartig ist natürlich auch, die Erfahrung zu machen: Wenn es dazu kommt, dass sie zerbricht, kann man sie wieder kitten. Und möglicherweise andere Freunde gewinnen.

Glauben Sie echt, dass man Freundschaften, die wirklich Freundschaften waren, kitten kann?

Ja, natürlich! Leichter als die Liebe kann man Freundschaft wieder kitten. Man wartet einfache eine Weile ab, bis einem klar wird, wieviel einem die Beziehung wert war. Dann ergreift man die Initiative, und wenn nicht alles völlig schief geht, geht der andere bereitwillig darauf ein. Und schon ist alles so, als wäre nichts gewesen. Machen Sie das mal in der Liebe!

Vor allem kleine Kinder haben oft so ein Leuchten, das sie ausstrahlen, Spielfreude - egal, ob sie nun introvertiert oder extrovertiert sind - kommt rüber. Andererseits, ehrlicherweise, sind sie manchmal auch so kleine Monsterwesen, komplett egoistisch. Und doch haben Freundschaften in dieser Kinderwelt einen festen Platz. Ist das nicht ein Widerspruch?

Wilhelm Schmid Bildrechte: dpa Nee, starke Ichs können besonders gute Freundschaft eingehen. Jedenfalls dann, wenn die Ichs so stark sind, dass sie ihr Ich auch wieder zurücknehmen können. Das ist ja die große Kunst des Umgangs mit anderen, aus Stärke aufeinander zuzukommen und die Stärke dann aber dazu zu nutzen, auf sich auch wieder zu verzichten. Jedenfalls ein Stück weit. Und diese Erfahrungen machen Kinder schon ganz früh: Dass es eben interessant ist, wenn man ein Bonbon nicht allein für sich beansprucht, sondern mit anderen teilt.

Ist teilen eine Urerfahrung und können Kinder das besser als wir?

Ich möchte doch hoffen, dass wir Großen das auch können - aber vor allem dann, wenn wir es als Kinder gelernt haben. Das ist die unverzichtbare Leistung von Freundschaft: Menschen früh nahezubringen, dass sie nicht allein auf der Welt sind und welcher Reichtum es ist, das Leben mit einem anderen teilen zu können.

Das hieße aber, wenn das Kind nicht früh gelernt hat, dass es cool sein kann, nicht nur egoistisch zu sein, wird es das später auch nicht mehr wirklich. Und das behindert dann wieder die Freundschaften.

Menschen können immer nachlernen, aber es wird in der Tat schwieriger. Das Leben geht viel leichter, wenn Menschen mit anderen befreundet sein können. Also Freundschaft in dem Sinne: Ich stehe einem anderen bei und darf dann darauf hoffen, dass der andere mir beisteht.