Die Sieger im Wettbewerb um den diesjährigen Kinderhörspielpreis des MDR-Rundfunkrates stehen fest. Wie die Jury mitteilte, geht der 1. Preis an den Autor Martin Baltscheit. Zwei 2. Preise erhalten Thilo Reffert und Tobias Krebs für ihrer Hörspielbearbeitungen, der 3. Preis wurde Sabine Ludwig zugesprochen.

"Krähe und Bär" von Martin Baltscheit wurde als bestes Kinderhörspiel ausgezeichnet. Bildrechte: Dressler Verlag

Mit seinem Hörspiel "Krähe und Bär" wendet sich Baltscheit großen philosophischen Fragen wie Freiheit, Lebenssinn und Freundschaft zu. Die Geschichte beginnt in einem Zoo. Ein einsamer Bär im Käfig und eine hungrige Krähe sind auf Futtersuche. Der Vogel fällt ins Wasser und der Bär rettet das aufdringliche Tier nur widerwillig.



"Das Hörspiel spricht große Menschheitsfragen an", so die stellvertretende Vorsitzende des MDR Rundfunkrates, Gabriele Schade, zur Entscheidung. Wichtige Fragen würden spannend und mit toller Musik sowie tollen Sprechern umgesetzt.