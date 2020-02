Den zweiten Preis gewinnt Nicole Paulsen für ihre Hörspielbearbeitung von Erich Kästners "Konferenz der Tiere", in der Tiere mit ihren ganz eigenen Methoden alles daran setzen, den Menschen endlich vor Augen zu führen, dass es an der Zeit ist, sich die Hände zu reichen.

Zwei dritte Preise gehen jeweils an an Holly-Jane Rahlens für ihr Hörspiel des gleichnamigen Kinderbuchs "Stella Menzel und der goldene Faden" und an Gudrun Hartmann für ihre Hörspielbearbeitung des gleichnamigen Buches "Eine Hand voller Sterne" von Rafik Schami.