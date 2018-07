Die österreichische Kinderbuchautorin Christine Nöstlinger ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Dies bestätigte am Freitag der Residenz-Verlag in Wien, nachdem der ORF darüber berichtet hatte.



Christine Nöstlinger verfasste mehr als 150 Bücher, darunter Kinderbuch-Klassiker wie "Die feuerrote Friederike", "Wir pfeifen auf den Gurkenkönig", "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse" oder "Gretchen Sackmeier". Ihre Bücher fanden international Anerkennung und wurden in 30 Sprachen übersetzt, zum Teil auch verfilmt. Das Werk der Autorin ist preisgekrönt. Zu den Auszeichnungen zählen unter anderen der Hans-Christian-Andersen-Preis und der Astrid-Lindgren-Preis. Sie gilt als eine der wichtigsten Stimmen der Kinderliteratur.