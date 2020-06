Seit 2001 gibt es den Preis "Kinderspiel des Jahres". Die Auszeichnung "Spiel des Jahres" wurde erstmals 1979 vergeben. Ziel der alljährlichen Preisverleihungen ist "die Förderung des Spiels als Kulturgut in der Familie und in der Gesellschaft". Berücksichtigt werden deutschsprachige Spiele des aktuellen Jahres und des Vorjahres. Die Auszeichnung ist nicht mit einem Preisgeld verbunden, allerdings dürfen die Preisträger mit dem Signet der Jury werben. Die Jury besteht aus ehrenamtlichen Kritikern aus dem deutschsprachigen Raum.



In der Kategorie "Spiel des Jahres" sind in diesem Jahr drei Spiele nominiert: "My City" (ab 10 Jahren), "Nova Luna" (ab 8 Jahren) sowie "Pictures" (ab 8 Jahren). Am 20. Juli 2020 wird verkündet, wer die Auszeichnung erhält.