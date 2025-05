Mit der Zeit werden nicht nur die Kinder größer, sondern auch die Probleme: Was ist echte Freundschaft, was bedeuten Gefühle, wer will ich sein? Es ist genau das Schöne an Büchern (in jedem Alter), dass sie helfen, Gefühle besser zu verstehen, weil man mit den Charakteren mitfühlen kann. Sarah Jäger erfindet einen Chat zwischen grundverschiedenen Freunden – die eine will immer raus und der andere gar nicht. Der Comic "Outline" will zeigen, wie das Leben an der Grenze zum Erwachsensein ist. Ein Junge muss herausfinden, wie er zu seiner Identität als Balletttänzer steht und in "Frei" werden erste Erfahrungen allein gesammelt.