Der Delphi-Filmpalast ist wohl eines der ehrwürdigsten Kinos in Berlin. Errichtet wurde das Gebäude bereits 1927 – zunächst genutzt als Tanzlokal. Zum Kino wurde der Delphi-Palast dann 1949. Mit seinen goldenen Lampen und roten Wänden erstrahlt der große Saal auch heute noch als cineastische Reminiszenz an die Anfänge des Kinos. Der Delphi-Filmpalast gehört zur Kinogruppe, dessen Geschäftsführer Christian Bräuer ist.

Trotz Leidenschaft und Kraft für den Job habe die Corona-Krise aber auch schon mal für schlaflose Nächte gesorgt, sagt der Kino-Macher. Gerade wegen der Verantwortung für mehrere Kinos in Berlin und Dresden habe sich sein Leben in den vergangenen Monaten sehr beschleunigt. "Geschlossene Kinos machen mehr Arbeit als offene", sagt Christian Bräuer. Dazu gehörten vor allem viel Organisation, das Erstellen von Hygienekonzepten, die Regelungen von Kurzarbeit und als Interessenvertreter der AG Kino auch Absprachen mit der Politik.

Gleichwohl versucht der Kino-Macher konstruktiv in die Zukunft zu blicken: "Ich glaube wir Kinos haben nur eine Chance, wenn wir versuchen zu antizipieren, was danach kommt, weil eins ist klar: In vielen Bereichen – und auch bei uns – wird das Leben danach anders sein." Doch, was genau dieses Andere, dieses neue Leben nach Corona ausmachen wird, kann keiner sagen. Eine Erkenntnis aber, die Christian Bräuer aus diesen schwierigen Monaten mitgenommen hat, ist trotz der Anstrengung auch das Wissen darüber, dass seine Position, sich für das Kino als Kulturort einsetzen zu dürfen, keine Selbstverständlichkeit ist.

Darüber diskutieren zu dürfen, dafür streiten zu dürfen, dass es das Kino so weiter gibt – das ist in der Summe in aller erster Linie nicht viel Arbeit für mich, das ist in aller erster Linie ein wahnsinniges Privileg.

Der Blick, den Christian Bräuer auf das Kino hat, bleibt also trotz Krise ein lebendiger und fordernder Blick – hin zum Weiterentwickeln und Anpassen an die neue Wirklichkeit. Zudem erlebe er eine Gesellschaft, die durch die Krisenmonate zusammengewachsen ist und solidarischer miteinander umgeht. Er sehe das beim Programmkino Ost in Dresden, "dass wir da unglaublich über die vielen Jahre mit der Nachbarschaft verwoben sind, dass da eine sehr große Solidarität und Verbundenheit mit dem Kino da ist", so Bräuer. Dieser Gedanke an das Miteinander, die Nachbarschaft und die Solidarität trage ihn durch die Krise.