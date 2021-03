MDR KULTUR: Sie haben im letzten Jahr zwei deutsche Filmpreise bekommen, Sie spielen seit 20 Jahren Theater und machen seit 10 Jahren Kinofilme. Was bedeutet es Ihnen, jetzt als "European Shooting Star" ausgezeichnet zu werden?

Albrecht Schuch, Schauspieler: Ich fühle mich geehrt, in diesem Jahr meine Zunft repräsentieren zu dürfen. Aber was überwiegt, ist das Glück. Das Glück mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, die ich sonst vielleicht nicht getroffen hätte. Der Blick über den deutschen Tellerrand. Menschen zu treffen, die eine andere Geschichte haben, andere Geschichten erzählen, andere Biografien, einen anderen Witz und eine andere filmische Umsetzung dafür suchen. Das ist für mich als Schauspieler und als Mensch horizonterweiternd bis unters Dach. Und darüber hinaus.

In den letzten Jahren waren die Tage während der Berlinale für die Shootingstars immer eine Mischung aus Bootcamp und Ferienlager. Auf einer Welle der Euphorie eilten die "Shooting Stars" von einem Event zum nächsten. Ein Gefühl, dass in diesem Jahr sicherlich fehlen wird?

Im vergangenen Jahr waren Sie in der Neuadaption von Alfred Döblins "Berlin Alexanderplatz" zu sehen, jetzt auf der Berlinale in Dominik Grafs Erich Kästner Verfilmung "Fabian oder Der Gang vor die Hunde", im Herbst kommt noch "Die Schachnovelle" nach Stefan Zweig. Es scheint, Sie haben ein Abo auf deutsche Klassiker.

Ich weiß nicht, ob ich von Abo sprechen würde. Für mich sind das erstmal drei schöne Projekte.

Was hat Sie an "Fabian" gereizt?

Gleich zwei Dinge. Das erste war die Rolle an sich. Stefan Labude. Für mich als Schauspieler ist es immer interessant, wenn die Rolle, die ich spiele in einem inneren Konflikt steckt. Labude steht zwischen zwei Lebensentwürfen. Sein Traum ist es, romantisch-poetisch-politischer Schriftsteller zu werden. Auf der anderen Seite steht der Gegenentwurf, der Wunsch und Druck des Vaters in seine Fußstapfen zu steigen und Jurist zu werden. Ein Jurist, der die Korrupten und Reichen vertritt. Mit tragischem Ausgang.

Und der andere Grund?

Dominik Graf. Er ist ein begnadeter Regisseur. "Die Katze" oder seine Serie "Im Angesicht des Verbrechens" haben mich wahnsinnig inspiriert. Aber nicht nur das. Ich lese immer mit großer Freude seine Texte. Der Zustand der Filmbranche übertragen auf den Zustand der Gesellschaft. Er sucht immer wieder nach neuen Zugängen in seiner filmischen Umsetzung. Er verliert nie die Neugier, ruht sich nie auf seinen Erfolgen aus. Diese Mischung aus kindlicher Neugier und intellektueller, kluger, weisen Art hat mich umgehauen.

Wie nah lassen Sie Figuren wie Reinhold in "Berlin Alexanderplatz", Micha in "Systemsprenger" oder Stefan Labude in "Fabian" an Sie heran?

Schuch in "Berlin Alexanderplatz" Bildrechte: Verleih Entertainment One Germany Das ist von Film zu Film ganz unterschiedlich. Micha habe ich ganz nah an mich herangelassen, ihm habe ich ganz bewusst viele eigene Töne mitgegeben, habe aus meinem eigenen Erfahrungsschatz geschöpft, nach Gemeinsamkeiten gesucht. Bei Reinhold war das ganz anders. Da habe ich sehr darauf geachtet, dass immer mindestens zehn Zentimeter zwischen ihm und mir sind. Und ich brauchte eine räumliche Distanz.

Wie müssen wir uns das vorstellen?

Mit Helena Zengel auf dem Roten Teppich der Berlinale Bildrechte: dpa Ich brauche Rituale. Bei Reinhold habe ich jeden Abend nach Drehschluss eine Wassertherapie gemacht. Und Atemtechniken, um zur Ruhe zu kommen. Ich will da gar nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, das ist mein eigener, persönlicher Schatz. In der Ausbildung und im Studium wurde wenig darauf eingegangen. Es werden einem oft 15 Techniken präsentiert, wie man sich einer Figur oder einem Charakter nähern kann. Aber niemand erklärt einem, wie man Figuren wieder los wird.

Wie haben Sie es dann gelernt?

Zengel und Schuch in "Systemsprenger" Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Die Begegnung mit Helena Zengel in "Systemsprenger" hat mir sehr geholfen. Und die Arbeit mit der Regisseurin Nora Fingscheidt. Helena war bei den Dreharbeiten 9, Nora und sie hatten nach jedem Drehtag ein Ritual. Dadurch habe ich mich vielmehr getraut, denn ich wusste, dass es am Ende des Tages eine Art Ventil gibt, das Gespielte zu verarbeiten.

Helena Zengel wurde für ihre Rolle in "Neues aus der Welt" für einen Golden Globe nominiert, Sie selbst haben mit der Serie "Bad Banks" international viel Anerkennung erfahren. Würden Sie gerne international(er) arbeiten?

Schuch als Jung-Banker Adam Pohl (h.l.) in "Bad Banks" Bildrechte: picture alliance/dpa/ZDF | Sammy Hart Ja, unbedingt, denn wenn ich auf Englisch spiele, habe ich das Gefühl, dass es in mir noch einmal etwas komplett anderes auslöst. Dass mein Körper ein anderer wird. Denn das, was da in meinem Körper schwingt, ist nicht meine Muttersprache. Ich habe im Spiel eine ganz andere Distanz. Klar wird die auch irgendwann weniger. Je mehr ich die Sprache spreche, je mehr ich das Land kennenlerne, in dem ich drehe. Diese Horizonterweiterung reizt mich. Denn das bedeutet für mich als Schauspieler, dass ich mich und mein eigenes Spiel nochmal ganz neu erfahre.

Sie sind in Jena geboren und aufgewachsen, haben in Leipzig Schauspiel studiert, leben jetzt in Berlin. Wie wichtig sind Ihnen Ihre Wurzeln?

Schuch als Uwe Mundlos im ARD-Film "Mitten in Deutschland" über die Anfänge des NSU in Jena Bildrechte: SWR/Stephan Rabold Sehr wichtig. Jena und Leipzig sind Teil meiner Geschichte, mein Leben findet an diesen Orten noch statt. Meine Eltern, meine Großeltern, meine ersten Schritte als Schauspieler sind damit verbunden. Leipzig ist vor allen Dingen der Ort, an dem ich mein Schauspiel vertieft habe, nochmal anders erlernt und erfahren habe. Jena ist das Umfeld meines Erwachsenwerdens. Da habe ich die Erfahrungen gemacht, die mich heute noch ausmachen.