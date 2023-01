Albrecht Schuch absolvierte seine Schauspielausbildung an der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" in Leipzig. Er trat bereits in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen in Erscheinung. Dazu zählen "Systemsprenger" (2019), "Berlin Alexanderplatz" (2020) oder "Die stillen Trabanten" (2022). Für seine Darstellung des Thomas Brasch in Andreas Kleinerts Film "Lieber Thomas" (2021) wurde Schuch mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.