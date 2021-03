Für Alina Cyranek bedeutete der Lockdown zuerst eine wohlverdiente Zwangspause: "Ich habe mich viel ausgeruht. Denn das Filmbusiness – wie vermutlich viele Kulturbereiche – ist sehr schnelllebig", erzählt die Leipziger Filmemacherin. "Das war keine Zeit des Stillstands, sondern Regeneration, Auftanken, neue Ideen sammeln und entwickeln." Vor zwei Jahren, erzählt sie, habe sie kurz vor dem Burn-out gestanden. Dass sie nun durch äußere Umstände in ihrem Schaffensdrang ausgebremst wurde, sei vielleicht gar nicht so schlecht.

Der Austausch fehlt

Das Metropol Kino in Gera wurde vor Jahren als Programmkino wiederbelebt. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Dennoch vermisste Alina Cyranek die filmische Arbeit und deshalb auch im Lockdown ein Projekt realisiert: Für die Reihe "Heimatkino" besuchte sie besondere Kinos in Thüringen, um zu zeigen, wie vielfältig und wertvoll die Kinolandschaft ist. "Es war toll, wieder einen Drehtag zu haben", meint Cyranek. Denn auch für sie wurden viele Projekte abgesagt oder vorerst verschoben. "Aber mir blutete auch das Herz, weil ich gesehen habe, dass da alle am Schwimmen sind. Sie wissen nicht, wie lange das geht, wann die Hilfen kommen, wie sie mit dem Publikum in Kontakt bleiben können. Es ist schwierig, mit den Händen im Schoß abzuwarten."

Cyranek hat in dieser Zeit nicht nur mit Kinobetreiberinnen und -betreibern gesprochen. Für ihren Film "Szenen eines Abschieds" hat sie drei Theatermacherinnen im Alter von 85, 86 und 87 Jahren begleitet. Im Lockdown habe sie eine dieser Protagonistinnen im Altersheim angerufen, erzählt Cyranek im Gespräch. "Bei ihr ist es so, dass sie sehr vereinsamt. Es gibt keinen Austausch, es werden keine Reize gesetzt, auch das Gedächtnistraining. Das ist für alte Menschen sehr schwer, wenn sie 24 Stunden am Tag alleine in ihrem Zimmer verbringen müssen." In "Szenen eines Abschieds" begleitete Alina Cyranek drei Theatermacherinnen. Bildrechte: MDR/Alina Cyranek

Auch darüber hinaus beobachtet Cyranek, dass die Menschen zunehmend in ihren eigenen "Blasen" bleiben. "Es fehlt der Austausch, die Begegnungen, das Zwischenmenschliche." Gleichzeitig kritisiert Cyranek das Verhalten von Menschen, die scheinbar entgegen der Anstrengungen der vergangenen Monate nach Mallorca reisen. "Da fehlt mir einfach das Verständnis."

Der Bedarf an Geschichten

"Hotel Astoria" erzählt von dem legendären Haus in Leipzig. Bildrechte: Dok Leipzig/Hotel Astoria/Falk Schuster, Alina Cyranek "Andererseits habe ich das Gefühl, dass der Bedarf an Geschichten unglaublich groß ist – seien es Bücher, Hörspiele, Filme oder Serien. Da ist ein großer Bedarf, sich in andere Welten zu flüchten und sich die Zeit zu vertreiben, was für meine Branche ein gutes Zeichen ist", stellt Cyranek fest. Deswegen ist sie auch der festen Überzeugung, dass das Kino die Krise überleben wird – trotz aller verlockenden Streaming-Angebote für das eigene Zuhause.