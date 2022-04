Ich habe Demut bekommen. Also gerade auch im Moment, im Angesicht des Krieges in der Ukraine muss ich sagen, wir ahnen gar nicht, wie sehr und wie massiv solche Erfahrungen in die Psyche eingreifen. Das ist so, weil man das Vertrauen in die Menschheit so ein bisschen verliert. Der normale Alltag ist völlig außer Kraft gesetzt. Wir müssen da wirklich sehr sensibel und aufmerksam sein. Ich habe selber ein Kind, inzwischen 20 Jahre alt, eine junge erwachsene Frau. Aber natürlich höre ich, wenn sie mir bestimmte Dinge erzählt, nochmal mehr hin heutzutage.

Es ist sehr viel in den Polizeiverordnungen geändert worden oder in der Strategie der Rettungskräfte. Aber auch im Thüringer Bildungssystem. Ich denke, diese Dimension wie in Erfurt vor 20 Jahren wird es so nicht mehr geben, weil man durch die Maßnahmen wesentlich früher eingreifen kann. Auch weil aus meiner Sicht die Sensibilität an den Schulen gestiegen ist. Wir haben heute Vertrauenslehrer oder psychologische Berater, die an die Schulen gehen können. Vor allen Dingen sind die Schülerinnen und Schüler untereinander sensibler geworden.



Nichtsdestotrotz ist die Gefahr eines Amoklaufs allgegenwärtig. In den letzten beiden Jahren der Covid-Pandemie ist die Vereinsamung von Kindern und Schülern sehr, sehr stark gewesen. Sie hatten nicht ihren normalen, auch regulierenden sozialen Umkreis. Und die sozialen Medien bringen da nicht nur Gutes: Wenn ich eine Meinung habe, kann ich mir im Netz immer Bestätigung holen. Und wenn einer sagt: 'Ich drehe jetzt mal richtig durch. Ich mache was richtig Schlimmes in meiner Schule.' Und dann Leute sagen: 'Cool, das trauen wir dir gar nicht zu, mach' doch.' Das kann sich aufschaukeln. Also, verhindern werden wir es nicht können. Aber in den letzten Jahren sind aus den Erfahrungen von Erfurt auch Amokläufe in sehr, sehr frühem Keim abgebrochen worden. Eben, weil Schüler mit Lehrern geredet haben: 'Da hat einer so etwas angekündigt, schauen wir mal alle genauer hin.'