Mit einem Klick direkt zu den besten Filmen in der Mediathek – unsere Tipps können Sie auch regelmäßig in Ihr Postfach bekommen: Hier anmelden und diesen Artikel kostenfrei als Newsletter erhalten.

Stellen Sie sich vor, die klassische Familie, wie wir sie kennen, wäre nur noch eine von vielen Möglichkeiten. Die Wissensserie "Wie wir künftig Kinder bekommen – Sex and the Scientists" wagt den Blick in eine Zukunft, in der Kinderwunsch, Elternschaft und biologische Grenzen völlig neu definiert werden könnten. Dank bahnbrechender Forschung und innovativer Technologien rückt eine Welt näher, in der Fortpflanzung vom Sex entkoppelt und das Aufwachsen von Kindern nicht mehr zwangsläufig an den Mutterleib gebunden ist.