OK, selbstspielende Klaviere und Maschinen, die Luft in Blasinstrumente pressen, gehören für mich auch in den dystopischen Bereich. Doch der Name "Lars", den hier eine KI trägt, hat mich milde gestimmt. In der Tat forschen zwei Musik-Stars, der Jazz-Pianist Michael Wollny und der klassische Pianist Kit Armstrong, selbst daran. Nicht, weil sie sich für ersetzbar halten, sondern um mehr über das Wesen der Musik zu verstehen. Die Neugierde der Menschen ist so groß und ansteckend wie ihre Kraft, sich kreativ auszudrücken. Doch wohin führt diese lustvolle Mensch-Maschine-Interaktion? Dafür braucht man dann doch wieder die Imagination.