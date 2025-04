Gibt es ein digitales Leben nach dem Tod? Du lässt im Sterben dein Bewusstsein hochladen und erstehst im Metaversum als Avatar wieder auf? Was in der Serie "Upload" noch Satire ist, nimmt bereits reale Formen an. Zumindest für die Zurückgebliebenen lässt sich via KI die Illusion erzeugen, dass sie am Computer, zu nächtlicher Stunde, wirklich mit ihren toten Liebsten chatten. Nicht ein ewiges Ich also, sondern ein ewiges Du – "Eternal You".