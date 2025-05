Dann geht es mitten hinein in eine großspurige Welt. Allen voran Justus von Dohnányi als überheblicher Steueranwalt Hausner, der Sätze sagt wie: "Wenn hier irgendjemand im Raum ein Problem damit hat, dass wegen uns weniger Kindergärten gebaut werden, der kann ja den Raum verlassen!" Es ist spannend zu sehen, wie er immer wieder für sich definiert, was moralisch vertretbar ist. Nils Strunk spielt den jungen Aufsteiger Lebert, der aus einfachen Verhältnissen kommt. Für seinen Vater, gespielt von Thorsten Merten, liegt die Bewertung der Cum-Ex-Deals schneller auf der Hand als für zahlreiche Finanzgutachterinnen oder Steuerrechtler: "Also in meiner Welt ist das Betrug."



Die Serie ist eine internationale Produktion, ein Teil der Handlung findet in Dänemark statt, und es gibt Schauplätze in London oder der Schweiz. Das macht die "Die Affäre Cum-Ex" vielschichtig und spiegelt das Treiben der Akteure auf dem globalen Finanzmarkt wider. Die Serie macht großen Spaß, hat interessante Figuren und zeigt eindrucksvoll, wie die einen obszönen Reichtum anhäufen, während den anderen das Mantra "der Markt reguliert sich selbst" auf die Füße fällt.