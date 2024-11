Eigentlich schwebte Regisseur Václav Vorlíček bei ""Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein Sommermärchen vor, in dem Aschenbrödel über blühende Wiesen reitet. Da er aber aus finanziellen Gründen gemeinsam mit der DEFA den Film umsetzen musste und die Studios in Babelsberg im Sommer belegt waren, machte er kurzerhand ein Wintermärchen daraus.

Im Januar 1973 lag in Moritzburg aber leider kein Schnee. Für die Außenaufnahmen rund ums Schloss musste also Kunstschnee her. Fischmehl, Sägemehl und mit Schlittschuhen aufgerautes Eis mussten als Schneersatz herhalten.