Die Kunst des Dokumentarfilms ist es, durch viele kleine Nebensätze, Gedankenspiele entstehen zu lassen. Dieser Film ist so reich an Informationen und jede kann sich das rausziehen, was sie möchte, was sie braucht. Deswegen spricht der Film eben nicht nur ältere Lesben an oder ältere Frauen, sondern auch sehr viele junge, lesbische und queere Menschen an, die etwas über die Geschichte wissen wollen und sich gleichzeitig etwas persönliches rausziehen können. Der Film, so wie er ist, erzählt zwar von der DDR, aber eigentlich, wenn man genauer hinguckt, erzählt er die Geschichte von ganz vielen Menschen weltweit zum jetzigen Zeitpunkt. Da muss man halt vielleicht so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen.