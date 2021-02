Die Wettbewerbsfilme der diesjährigen Berlinale stehen fest. Wie die Festivalleitung am Donnerstag bekanntgab, sind dabei auch Dominik Grafs Erich Kästner-Adaption "Fabian" mit Albrecht Schuch sowie Maria Schraders Fernsehfilmdebüt "Ich bin dein Mensch" mit Sandra Hüller.



Auch das Regiedebüt von Schauspieler Daniel Brühl wurde nominiert. Er geht mit der Komödie "Nebenan" ins Rennen, in der ebenfalls ein in Mitteldeutschland bekanntes Gesicht zu sehen ist: Peter Kurth spielte viele Jahre an den Theatern Magdeburg und Stendal, sowie an den Schauspielhäusern in Chemnitz und Leipzig und ist bekannt aus den Filmen "In den Gängen", "Herbert" sowie aus der Serie "Babylon Berlin". Insgesamt wurden 15 Filme aus 16 Ländern für die 71. Berlinale ausgewählt.