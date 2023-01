Berlinale 2023 MDR-Koproduktion im Wettbewerb um Goldenen Bären

"Irgendwann werden wir uns alles erzählen" spielt im Sommer 1990 auf einem Dorf in Thüringen und erzählt von der Beziehung einer 19-Jährigen zu einem doppelt so alten Landwirt. Es ist eine Liebesgeschichte voller Sinnlichkeit und Intensität in einer Zeit gesellschaftlicher Veränderungen und Umbrüche. Das Drehbuch hat Krien, die durch Romane wie "Die Liebe im Ernstfall" und "Der Brand" einem breiten Publikum bekannt wurde, gemeinsam mit Regisseurin Atef verfasst. In den Hauptrollen sind Marlene Burow als Maria und Felix Kramer als Henner zu sehen.

Autorin Daniela Krien aus Leipzig hat nicht nur die Romanvorlage verfasst, sondern hat auch das Drehbuch gemeinsam mit Regisseurin Emily Ataf geschrieben. Bildrechte: Maurice Haas / Diogenes Verlag