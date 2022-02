"A E I O U" und "Rimini" sind die einzigen beiden Produktionen bei der diesjährigen Berlinale, die in Mitteldeutschland entstanden. Dabei war die Region in den vergangenen Jahren stark aufgestellt, mit Filmen wie etwa "Die Agentin" oder "3 Tage in Quiberon". Doch in diesem Jahr ist das anders. Danielsen sucht nach Erklärungen; "Es gibt ein paar Produktionen, bei denen wir große Chancen sahen, dass sie in Berlin laufen. Aber nun ist das Festival ja ein Besonderes. Es findet in deutlich abgespeckterer Form statt. Es werden deutlich weniger Filme gezeigt als in den Vorjahren und insgesamt sind nicht so viele deutsche Filme in den Wettbewerben enthalten."