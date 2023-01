Gesprächspartnerin Anke Lindemann kennt sich mit kindgerechten Produktionen aus, sie leitet die MDR-Redaktion "Kinder und Familie" Bildrechte: MDR/Robert Hensel

Anke Lindemann: Vor allen Dingen Aufmerksamkeit. Und dass wir im Moment mit "Mission Ulja Funk" den zehnten – wirklich besonderen – Kinderfilm in die Kinos bringen. Und wir haben natürlich noch weitere in der Pipeline. Es kommt ein weiterer besonderer Kinderfilm auch noch dieses Jahr in die Kinos: "Nachtwald". Dann ist noch ein großes Animationsprojekt in Arbeit. Und der MDR selber produziert dieses Jahr – in einem Fall federführend, in dem anderen als kleiner Koproduktionspartner – zwei weitere besondere Kinderfilme.