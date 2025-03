Bildrechte: imago images/Mary Evans

Einer der bekanntesten Filme des berühmten Studio Ghibli entführt die Zuschauer*innen in eine schillernde Welt, die einen Einblick in japanische Mythen und Sagen bietet. Das junge Mädchen Chihiro muss sich, um ihre Eltern vor einer bösen Hexe zu retten, durch eine düstere Welt voller Ungewissheit und kurioser Gestalten kämpfen. Dabei lernt sie, sich selbst zu vertrauen und auch in den ausweglosesten Situationen Mut zu finden. Ein Filmklassiker, der auch mit dem Oscar in der Kategorie "Bester animierter Spielfilm" ausgezeichnet wurde. Der Film ist aktuell kostenfrei im Netflix-Abo erhältlich.

Bildrechte: Toho Company

Diese herzerwärmende Coming-of-Age-Geschichte begleitet die Jugendlichen Mitsuha und Taki auf einem mysteriösen Abenteuer, als sie eines Tages im Körper des anderen erwachen. Auf der Suche nach Antworten müssen sie sich vielen ungewöhnlichen Herausforderungen stellen und ihrer besonderen Verbindung auf den Grund gehen. Als einer der erfolgreichsten Anime-Filme weltweit lockte "Your Name" allein in Deutschland tausende Besucher*innen ins Kino. Heute kann man den Film beim Anbieter Amazon Prime leihen.

Bildrechte: imago images / United Archives

Der Meisterstreich aus dem Hause Ghibli gilt als Aushängeschild für das Studio und das Genre insgesamt. "Prinzessin Mononoke" erkundet im Rahmen einer faszinierenden Welt voller Waldgeister und Dämonen die Beziehung zwischen Mensch und Natur. Die Waldprinzessin Mononoke und der Krieger Ashitaka sind hierbei die Protagonisten in einer Geschichte über die Ambivalenz des menschlichen Handelns, während sich der Konflikt zwischen den Menschen des angrenzenden Dorfs und den heimischen Waldgeistern zuspitzt. "Prinzessin Mononoke" ist aktuell im Netflix-Abo verfügbar.

Bildrechte: Kodansha/Shirow Masamune/Bandai Visual/Manga Entertainment

Der Einfluss dieses actiongeladenen Science-Fiction-Klassikers zeigt sich bis heute, zum Beispiel auch im Film "Matrix" (1999). "Ghost in the Shell" folgt der Cyborg-Agentin Motoko Kusanagi bei der Aufklärung von Cyberverbrechen in einer Welt, in der Mensch und Maschine immer mehr eins werden. Visuelle Meisterleistung und Action werden hier mit existenziellen Fragen über Bewusstsein und was es eigentlich bedeutet, Mensch zu sein, kombiniert. Der Film kann bei den Anbietern Amazon, Apple TV und Google Play ausgeliehen werden.

Bildrechte: imago/United Archives

Der Film, der auf dem 1986 erschienenen Roman "Sophie im Schloss des Zauberers" von Diana Wynne Jones basiert, lässt Zuschauer*innen in eine wunderschöne Geschichte voll liebenswerter Charaktere eintauchen. Die Hutmacherin Sophie wird von einer bösen Hexe verflucht, die sie rapide altern lässt. Bei dem Versuch, den Fluch zu brechen, begegnet sie unter anderem dem berüchtigten Zauberer Hauro, der sie geradewegs in ein unglaubliches Abenteuer führt. "Das wandelnde Schloss" ist ebenfalls im Netflix-Abo zum Streamen verfügbar.

Bildrechte: IMAGO / Everett Collection

Basierend auf der gleichnamigen Kurzgeschichte von Akiyuki Nosaka begleitet der Film den vierzehnjährigen Seita und seine vierjährige Schwester Setsuko im Japan des Zweiten Weltkriegs. Die herzzerreißende Geschichte lässt jegliche Klischees des Genres hinter sich und zeigt schonungslos und eindrücklich die Schrecken des Krieges und die Auswirkungen auf die Bevölkerung. Das Schicksal der beiden Kinder in den erbarmungslosen Fängen des Krieges geht tief unter die Haut und beweist auch heute noch höchste Aktualität. "Die letzten Glühwürmchen" ist zum Kaufen auf Amazon digital oder als DVD verfügbar.

Bildrechte: IMAGO / Sony Pictures/Courtesy Everett Collection

Mit "Alice im Wunderland"-Ästhetik und einer fesselnden Geschichte verzaubert der Film "Paprika". Die gleichnamige Traumforscherin untersucht in einer Zukunftsvision, in der Träume aufgezeichnet werden können, zusammen mit ihrem Kollegen ein Verbrechen: Eine Reihe von "DC-Minis", dem Medium, auf dem die Träume gespeichert werden, sind abhandengekommen und haben die ursprünglichen Besitzer*innen in gefährliche Alpträume geschleudert. In einem visuellen Fest verschwimmen Realität und Traum, während Paprika versucht, dem Verbrechen auf den Grund zu gehen. Der Film ist auf Amazon, Apple und Google Play zum Leihen verfügbar.

Bildrechte: IMAGO / Landmark Media