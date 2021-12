Den Jugendlichen zur Seite stehen in der offenen Werkstatt, ebenso wie in Workshops, eine Reihe erfahrener Filmemacherinnen und -macher sowie Medienpädagoginnen und -pädagogen, von denen wiederum viele selbst in der Chemnitzer Filmwerkstatt angefangen haben und gern für einzelne Projekte dahin zurückkehren.

Mitgründer der Chemnitzer Filmwerkstatt Ralf Glaser und Filmemacher Jan Soldat Bildrechte: Nora Große Harmann/MDR

Daran lässt sich der Erfolg der Chemnitzer Filmwerkstatt bei der Nachwuchsförderung ablesen, denn inzwischen findet man an allen Filmhochschulen in Deutschland, sei es an der Filmakademie Baden-Württemberg oder auch an der Filmuniversität Babelsberg "Konrad Wolf" ehemalige Filmwerkstättler. Dazu gehören zum Beispiel die Filmemacher Olaf Held und Jan Soldat, die Editorin Jana Teuchert, der Kameramann Thomas Beckmann sowie der Sounddesigner Erik Wiesbaum.