Porträt Jörg Schüttauf – vom Chemnitzer Amateurtheater ins Kino und Fernsehen

DEFA-Spielfilm "Ete und Ali" wird Schüttaufs Durchbruch

Am Chemnitzer Opernhaus lernt er zunächst Tischler und Bühnentechniker, Anfang der 80er-Jahre darf er dann endlich auf die Bühne und nach Leipzig an die Theaterhochschule.

DEFA-Regisseure sind damals auf der Pirsch nach Talenten, so auch Peter Kahane, der in den 80er-Jahren zwei Hauptdarsteller für sein Roadmovie "Ete und Ali" sucht. Schüttauf überzeugt den Regisseur und bekommt eine Hauptrolle. Der Film wird sein Durchbruch: Für die Rolle des "Ete" erhält er seine erste Auszeichnung als bester Darsteller – einen polnischen Filmpreis. Für Schüttauf, der damals viel an sich zweifelt, eine erste Bestätigung.

Regisseur Peter Kahane entdeckte Jörg Schüttauf in den 80er-Jahren für seinen DEFA-Film "Ete und Ali" Bildrechte: imago/Future Image Er ist nicht abgehoben. Er hat eine sehr gute, geerdete Art, auf die Dinge des Lebens zu gucken. Das macht ihn auch erfolgreich. "Ete und Ali"-Filmregisseur Peter Kahane über Jörg Schüttauf

Auch nach der Wiedervereinigung sehr erfolgreich

Nach dem Erfolg von "Ete und Ali" kommt Schüttaufs Karriere in Fahrt. Er dreht Filme für das DDR-Fernsehen und steht auf der Bühne des Potsdamer Theaters. Die Bretter, die im Gegensatz zum Film so wenig Geld bedeuten, sind für ihn ein Kokon, ein geschützter Raum – auch über die Wendezeit, die wirre Zeit um 1989, als die Sorge um neue Engagements manche seiner Kollegen verzweifeln lässt. Jörg Schüttauf mit Fritz Wepper (links) und Friedrich von Thun (rechts) in der TV-Komödie "Männer im gefährlichen Alter" (2004) Bildrechte: MDR/Aspekt-Telefilm

Aber Schüttauf hat Glück: 1991 spielt er die Hauptrolle in dem spektakulären Polizeiruf "Mit dem Anruf kommt der Tod" und zeigt, was er drauf hat. Mit 29 Jahren wird er der jüngste Ermittler im deutschen Fernsehen. Die Serie "Der Fahnder" macht ihn noch bekannter – in vier Jahren dreht er 46 Folgen. Danach verlässt er das Set in München für andere Projekte. Jahre später nimmt Schüttauf nochmal eine Polizistenrolle an, 2002 geht er als "Tatort"-Kommissar auf Sendung. Acht Jahre spielt er den Ermittler, bekommt Preise – trotzdem lässt er wieder los.

Schüttauf brillant als Honecker

2017 spielt Schüttauf eine Doppelrolle in der Komödie "Vorwärts immer". Schüttauf schlüpft darin in die Rolle eines Schauspielers, der gerade ein Honecker-Stück spielt – und durch verzwickte Umstände plötzlich auf den echten Generalsekretär trifft. Witzig sein ist eine große Kunst, und Schüttaufs Drang zur Perfektion zeigt sich hier deutlich – der Spaß profitiert davon.

Es ist genau dieses komödiantische Talent von Jörg, weshalb ich ihn unbedingt in dieser Rolle wollte und für ihn total gekämpft habe. Regisseurin Francis Meletzky über die Besetzung in "Vorwärts immer"

Jörg Schüttauf als Erich Honecker in der Filmkomödie "Vorwärts immer" Bildrechte: MDR/ARD Degeto/Crazy Film/Nadja Klier

60. Geburtstag im Dezember 2021

Seit vielen Jahren lebt der Schauspieler in Caputh, in der Nähe von Potsdam. Er ist glücklich verheiratet, hat zwei Töchter. Am 26. Dezember 2021 feierte er seinen 60. Geburtstag. Die Zeit vergeht – kalt lässt ihn das nicht. Aber was bedeutet eine Zahl, wenn man sich im Herzen jung fühlt und viel Erfahrung hat?! Auch im MDR-Hörspielstudio ist Jörg Schüttauf häufig zu Gast Bildrechte: MDR/Marco Prosch