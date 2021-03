Aber "Das Unwort" zeigt, wie wichtig es ist, die Dinge zu benennen. Auch das ist eine klare Botschaft an unsere Gesellschaft. Einstudierte Parolen und abrechenbare Rituale in guter Absicht verkehren sich oft ins Gegenteil.

Mehr Informationen Der Film ist bis zum 1. November 2021 in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Aus einem unvollendeten Buchmanuskript des afro-amerikanischen Autors James Baldwin entwickelte Raoul Peck diesen großartigen Film über den homosexuellen Schriftsteller und die bewegten 60er-Jahre in den USA. Baldwin schrieb über die ermordeten Helden der Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King, Malcolm X und Medgar Evers. Bei Peck wird daraus eine fulminante Montage aus Archivmaterial und Reflexionen über den Zustand einer noch immer rassistisch geprägten Gesellschaft. Der Schriftsteller James Baldwin Bildrechte: IMAGO

Baldwin kommt in diesem großartige, für einen Oscar nominierten Film ausführlich selbst zu Wort und fesselt als glänzender Rhetoriker, unbestechlicher Analytiker, dessen glasklaren, aus bitteren Erfahrungen gewonnenen Argumenten man sich nicht entziehen kann. Hollywood-Star Samuel L. Jackson verleiht mit seiner großen Sprechkunst diesem tiefgründigen Film-Essay zusätzliche Wucht und lässt den eindringlichen Text von Baldwin lebendig werden.

Mehr Informationen Die Dokumentation "I Am Not Your Negro" ist bei Netflix verfügbar oder als DVD erhältlich.

Vor zwei Jahren lief dieser Dokumentarfilm des italienischen Regisseurs Roberto Minervini bei den Filmfestspielen in Venedig, kam dann ins Kino. Jetzt erscheint er auf DVD und ist aktueller denn je: Minervini hat für diesen eindringlichen Film, ein Meisterwerk des beobachtenden Dokumentierens, lange Gespräche mit seinen Protagonisten aus der Black Community im amerikanischen Süden geführt, er hat ihr Vertrauen erworben und konnte sie in ihrem Alltag begleiten: die junge Mutter, die sich wegen der vielen Morde in der Nachbarschaft um die heranwachsenden Söhne sorgt, die Barbetreiberin, die ihren Laden schließen muss, ihren Lebenshafen, und die unerschrockene Bürgerrechtskämpferin von den New Black Panther. Filmstill aus "What You Gonna Do When The World´s On Fire?" Bildrechte: Grandfilm

Minervini zeigt ihr von Rassismus, Demütigung, Angst und Gewalt geprägtes Leben, aber auch den zähen Kampf um das Überleben. Aus über 200 Stunden Material schnitt der Regisseur einen Film, dessen inneren Spannung aus der Nähe, der Ehrlichkeit und Intimität kommt, mit eindrucksvollen schwarz-weißen Bildern (Kamera: Diego Romero), die uns am Leben dieser Menschen teilhaben lassen und dabei immer deren Würde wahren.

Mehr Informationen Die Dokumentation "What You Gonna Do When The World´s On Fire?" ist auf DVD erhältlich.

In "The Outsider" versteckt sich in einem Mordfall das Übernatürliche Bildrechte: imago images/Prod.DB Manche Stephen-King-Verfilmungen sind brillant, allen voran Stanley Kubricks "Shining". Über andere sollte man besser nicht sprechen. Zum Glück zählt auch die HBO-Serie "The Outsider" zu den hervorragenden Adaptionen: In der Kleinstadt Flint City, Oklahoma, wird der beliebte Englischlehrer und Coach der Jugendbaseballmannschaft Terry Maitland verhaftet. Ihm wird ein bestialischer Mord vorgeworfen, es scheint ein wasserdichter Fall: DNA-Spuren, Zeugenaussagen. Dann stellt sich heraus, dass Terry während der Mord geschah, in einer anderen Stadt weilte. Hat er einen Doppelgänger? In dieser typischen Stephen-King-Kleinstadt – beschaulich, heimelig, schöne Häuser, Gärten – lauert das Böse.

Cynthia Erivo als Holly Gibney Bildrechte: imago images/Prod.DB MDR KULTUR-Kritiker Hartwig Tegeler findet, "The Outsider" sei eine grandiose zehnteilige Miniserie, in der die Menschen wie hinter einem grauen Filter von Einsamkeit, Verlorenheit, Verzweiflung, unbearbeiteten Traumata und unfassbarem Schmerz leben. Terry, der vermeintliche Mörder, ist bald tot. Nun ist Ralph, jener Polizist, der Terry in aller Öffentlichkeit auf dem Sportplatz hat verhaften lassen, der Protagonist. Wegen der Widersprüche, die sich keiner erklären kann, wird eine externe Ermittlerin zugezogen: Holly Gibson, Afroamerikanerin, hochsensibel, sehr intelligent – der Ralph zunächst einmal erklärt, dass er mit dem Doppelgänger, Gestaltenwandler oder wie man das nennen will, mit dem Unerklärlichen nichts anfangen kann. Aber genau dem werden Holly, Ralph und die anderen folgen müssen. "The Outsider" zeigt den Schmerz, die Verzweiflung, die Angst der Menschen in der Begegnung mit dem Bösen als dem, was es eben auch sein könnte: Spiegel der eigenen Abgründe. Diesen schmalen Grad, unerforschtes Terrain – im Äußeren wie im Inneren – zu betreten, das macht die Spannung dieser Serie aus.

Mehr Informationen "The Outsider" ist auf Sky und bei Amazon Prime zu sehen sowie auf DVD und Blu-ray erschienen.

Die Diagnose Krebs bedeutet für Richard einen neuen Blick auf das eigene Leben. Johnny Depp spielt einen ausgebrannten, nur noch in den eigenen Klugheiten zirkulierenden Mann, der bis zu diesem Arztbesuch ausgebrannt war; gelangweilt war von der eigenen luxuriösen Existenz und der Untreue seiner Frau. "The Professor" erzählt, wie Richard angesichts seiner Krankheit nicht in Depressionen versinkt, sondern wach wird und jedes Laster wahrnimmt, das ihm vor die Finger kommt. Er säuft, kifft, schmeißt Pillen, lässt sich von einem Studenten einen Blowjob geben. Mit anderen Worten: der todkranke Richard erlebt angesichts des Todes die Befreiung seines Lebens. Johnny Depp (Mitte) in einer Szene aus "The Professor" Bildrechte: imago images/Everett Collection

„The Professor“ ist ein schöner Film von Wayne Roberts mit einem endlich einmal wieder großartigen Johnny Depp. Der Schauspieler, der in den vergangenen Jahren seine Rollen immer nur halbherzig ausfüllte, brilliert als Mann, der sehr, sehr bald sterben wird. Er ist nicht einfach nur das Kunstprodukt Johnny Depp, sondern entwickelt als Schauspieler die sehr berührende Figur des Sterbenden und radikal noch einmal leben Wollenden, der sich in der "ars moriendi", der "Kunst des Sterbens", versucht. Mit aller Ambivalenz, versehen mit aller Angst, unvollkommen und darin nur allzu menschlich, meint unser Filmkritiker Hartmut Tegeler.

Mehr Informationen Der Film "The Professor" ist aktuell bei Amazon Prime verfügbar.

Anne Ratte-Polle (Anna), Mark Waschke (Matthias), Kasimir Brause (Lukas Bildrechte: W-film / Friede Clausz Geburtstage sind für Kinder heilig, wenn da was schief geht, tut es richtig weh. Lukas will seinen siebten Geburtstag feiern, doch sein Vater Matthias (herrlich gestresst und überfordert von Mark Waschke gespielt) erweist sich mal wieder als Fehlbesetzung, holt ihn zu spät ab, vergisst das Geschenk. Mit der von ihm geschiedenen Frau Anna (feinsinnig gespielt von Anne Ratte-Polle) veranstaltet er eine Party, bei der seltsamerweise ein Junge zurückbleibt. Beim Versuch, das unbekannte Kind in dieser Unwetter-Nacht nach Hause zu bringen, gerät die Wirklichkeit aus den Fugen. In bester schwarz-romantischer Tradition wird das ganz Alltägliche hier in etwas Unheimliches verwandelt, so unser Filmkritiker Knut Elstermann.

Der in Berlin lebende uruguayische Regisseur und Drehbuchautor Carlos Morelli hat mit seinen wunderbaren Darstellern und geheimnisvollen, düsteren Bildern (tolle Kamera: Friede Clausz) in Halle einen faszinierenden, modernen Film noir gedreht, in dem Vater Matthias zwar den Überblick total verliert, aber vielleicht den Sinn für Verantwortung gewinnt.

Mehr Informationen Den Film "Der Geburtstag" bietet W-film als Video on Demand an.

"Jeffrey Epstein: Stinkreich" widmet sich dem Aufstieg und Fall von US-Multimillionär Jeffrey Epstein. Bildrechte: Netflix Die Doku-Serie "Jeffrey Epstein: Stinkreich" bildet in vier Teilen den Missbrauchsskandal um den US-Multimillionär Jeffrey Epstein ab. Laut MDR KULTUR-Filmkritiker Knut Elstermann wird darin den Opfern des Multimillionärs eine Stimme gegeben: "Die gründliche Serie wurde vom Autor James Patterson produziert, der bereits ein Buch über den Fall veröffentlichte. Sie bietet eine genaue Rekonstruktion der skandalösen Vorgänge, die lange verharmlost und vertuscht wurden, und gibt den Opfern eine Stimme."



Jeffrey Epstein war vorgeworfen worden, über Jahre hinweg Minderjährige missbraucht und zur Prostitution gezwungen zu haben. Kurz nach seiner Festnahme hatte er sich 2019 im Gefängnis das Leben genommen. In der Serie untersucht Filmemacherin Lisa Bryant den Aufstieg Epsteins zum erfolgreichen Unternehmer. Dabei geht es auch um seine Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten, wie dem britischen Prinzen Andrew.

Mehr Informationen Die vierteilige Doku-Serie "Jeffrey Epstein: Stinkreich" wird bei Netflix angeboten.

Winston Churchill steht 1940 vor einer historischen Entscheidung. Soll er als Premierminister vor den siegreichen Nazis zurückweichen und einen Kompromiss mit den Verbrechern aushandeln? Dieser Film von Joe Wright zeigt, dass der große Entschluss, Demokratie zu verteidigen, in einem inneren Kampf entstand, den sich Churchill nicht leicht machte, denn er wusste immer, wie groß die Opfer sein würden.

Bildrechte: Universal Pictures Int. Sehr zurecht wurden die fantastischen Make-up-Künstler mit einem Oscar geehrt, die eine fast unheimlich vollkommene Churchill-Maske geschaffen haben. Schauspieler Gary Oldman erhielt für seine Darstellung einen Golden Globe und einen Oscar, er macht diesen kauzigen, unbequemen und aufrechten Mann zu einem unvergesslichen Ereignis. Oldman spielt einen listigen, zutiefst menschlichen, mit sich ringenden Politiker von einem großen moralischen und intellektuellen Format, das man heute schmerzlich vermisst, so unser Filmkritiker Knut Elstermann.

Mehr Informationen Den prämierten Film "Die dunkelste Stunde" gibt es als DVD, Blu-Ray und als Video on Demand.

Ziehen bald zusammen: Mae (Mae Martin, links) und George (Charlotte Ritchie). Bildrechte: Courtesy of Netflix Hauptfigur Mae ist Kanadierin, queer und lebt schon lange in London. Als Stand-up-Comedian kommt sie gerade so über die Runden und schläft auf dem Sofa ihres besten Freundes. Bei einem Auftritt lernt sie George kennen. Für die junge Lehrerin ist es das erste Date mit einer Frau – und der erste Kuss. Weil Mae gerade keine Wohnung hat, zieht sie recht schnell bei George ein. Konflikte sind vorprogrammiert.



Hauptdarstellerin Mae Martin hat die Serie zusammen mit Joe Hampson geschrieben. Wie ihr Rollen-Ich kommt sie aus Kanada, ist Stand-up-Komikerin und queer. In der Serie verarbeitet sie eigene Erfahrungen und Erlebnisse. Deshalb wirkt die Serie nie aufgesetzt, sondern echt, ist humorvoll und eben sehr natürlich.

Hollywood steht für Ruhm, Glanz und große Träume. Was tatsächlich hinter den Kulissen abläuft, zeigt diese neue, siebenteilige Netflix-Miniserie. In "Hollywood" gibt es den schönen Schein ebenso wie die Abgründe – und natürlich das Happy End. Die Netflix-Miniserie basiert auf dem Buch "Hollywood Babylon" von Kenneth Anger. Aufgrund der Corona-Krise konnte die Serie nicht deutsch synchronisiert werden, deshalb ist sie jetzt im Original mit deutschen Untertiteln zu sehen.

Taron Egerton mimt in "Rocketman" den schillernden Elton John. Den Rahmen der Musical-Film-Biografie bildet eine Gruppen-Therapiesitzung, zu der Elton John in exzentrischem Federkostüm erscheint, aus dem er sich buchstäblich herausschält, um Schritt für Schritt den Blick auf den Menschen freizugeben.

Taron Egerton als Elton John Bildrechte: Paramount Pictures Anders als der Film "Bohemian Rhapsody", ebenfalls von Regisseur Dexter Fletcher, ist "Rocketman" überhaupt nicht zimperlich, wenn es um schwulen Sex und um das schwierige Coming-out des Superstars geht, findet unser Filmkritiker Knut Elstermann: "Hauptdarsteller Taron Egerton macht seine Sache glänzend, er singt die Songs selbst und gibt ihnen eine eigene, persönliche Note".

Mehr über "Rocketman" Das Biopic "Rocketman" ist bei Amazon Prime zu sehen.

Nach seinem großen Erfolg bei der Berlinale 2019 ist "Heimat ist ein Raum aus Zeit" auch für den deutschen Filmpreis nominiert. In diesem filmischen Essay erkundet Regisseur Thomas Heise ein Jahrhundert der eigenen Familiengeschichte, die er aus Dokumenten, Tagebucheinträgen, Schulaufsätzen, Briefen zusammensetzt. Der Weg führt von Wien und den Verfolgungen der jüdischen Familie bis in die DDR, wo Heises Vater ein bekannter Philosoph war. Von ihm ist ein ausführliches Gespräch mit Heiner Müller im Film zu Brechts Galilei zu hören.

Heises Bilder illustrieren die von ihm selbst gelesenen Texte nicht, sie kommentieren, brechen auf, konterkarieren mit sparsamen, aber wirkungsvollen filmischen Mitteln. Der fast vierstündige Film konfrontiert den mitdenkenden Zuschauer mit den Hoffnungen, Illusionen, den intellektuellen und politischen Kämpfen und den Tragödien von drei Generationen. MDR KULTUR-Filmkritiker Knut Elstermann urteilt: eine ungemein faszinierende Verbindungen von privatem Erleben und Epochenerfahrung.

Mehr zu "Heimat ist ein Raum aus Zeit" Der Dokumantarfilm erscheint am 30. April als DVD. Online ist er beim Verleiher selbst zu sehen in der GMfilms OnlineLounge.

In Corona-Zeiten geraten Rechtspopulisten deutlich ins Hintertreffen, doch das könnte sich ändern, wenn die "Krise nach der Krise" kommt. Darum hat die Mini-Serie "Deutscher" auf ZDFNeo eine große Aktualität, meint MDR KULTUR-Filmkritiker Knut Elstermann. Die vierteilige Serie (Regie: Sophie Linnenbaum und Simon Ostermann) spielt durch, was geschähe, wenn die Rechtspopulisten durch Wahlen die absolute Mehrheit erringen und das Land regieren würden.

"Deutscher": Über die Spaltung der Gesellschaft Bildrechte: ZDF/Martin Rottenkolber Zwei benachbarte Familien, die Schneiders und die Pielckes, reagieren auf den Machtwechsel und die ersten Maßnahmen der neuen Regierung sehr unterschiedlich. Während Familie Pielcke (Milena Dreißig und Thorsten Merten) voller Freude und Optimismus in die rechte Zukunft schaut, ist Familie Schneider (Meike Droste und Felix Knopp) gelähmt und ratlos. Die Nachbarjungen allerdings bleiben weiter befreundet, was die Konflikte verschärft und zugleich Wege zur Überwindung eröffnet. Die viel beklagte Spaltung unserer Gesellschaft wird hier, sehr gut gespielt und erfrischend und unterhaltsam inszeniert, findet hier ein starkes Sinnbild: Der Gartenzaun wird in diesen Zeiten zur gefährlichen Grenzmauer.