Böses braucht Dimension, um finster zu wirken – bleibt es blass, wird es harmlos, und das Gute, das sich mit ihm misst, verliert an Strahlkraft. Einhorn wie Wildschwein werden so offensichtlich von Menschen in Tierkostümen verkörpert, dass ihr Auftreten kurios anmutende Harmlosigkeit vermittelt. Und die mit simpelster Intelligenz gewappneten Riesen kommen als wild aussehende, eindimensionale Klamaukbrüder daher, die eigentlich nicht den Tod, sondern Mitleid verdient haben.

Am Ende kriegt das Schneiderlein nicht das, was ihm versprochen wurde. Gut so: die Prinzessin ist boshaft und gierig, da ist der Wildschweinfänger mit der herzensguten Magd Traute viel besser dran. Und da der jämmerliche König, die Königstochter und der von Horst Drínda amüsant angelegte, intrigante Prinz Eitel vor dem Schneiderlein und seiner bäuerlichen Anhängerschar ausreißen, fährt es am Ende nicht das halbe, sondern das ganze Reich ein. Als Monarch, der mit Nadel und Faden umzugehen vermag. Die Revolution im Märchenland – erfolgreich abgeschlossen.