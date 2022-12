Der DEFA-Regisseur Roland Oehme ist tot. Nach Angaben der DEFA-Stiftung starb der 87-Jährige am Dienstag nach kurzer Krankheit. Oehme habe das Komödien-Genre der DEFA geprägt wie kein zweiter Regisseur, hieß es in der Mitteilung. Zwischen 1968 und 1991 habe er in den Babelsberger Filmstudios neun Kinofilme geschaffen, die Millionen Menschen in die Kinos der DDR gezogen hätten.