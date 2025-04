"Lieber Mohr" nutzt die Silhouetten-Technik, um Episoden aus dem Leben von Karl Marx zu erzählen – ein Spiegelbild des sozialistischen Zeitgeistes der DDR. In einer Zeit, in der Marx' Theorien in der Gesellschaft eine zentrale Rolle spielten, wurde dieser Trickfilm produziert, um gesellschaftliche Missstände und Vorurteile anzugehen. Heute wirkt der Film aus der Perspektive von Humor und Distanz fast schon etwas surreal, doch er bleibt ein faszinierendes Relikt der politischen und kulturellen Landschaft der DDR.