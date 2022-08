Nach 1990 machte sich Schenk um die Aufarbeitung der DEFA-Geschichte verdient. So gab er die Bücher über die unterschiedlichen Abteilungen des Filmstudios heraus. In Büchern wie "Verbotene Utopien" und "Sie. Regisseurinnen der DEFA und ihre Filme", die Schenk mit herausgab, wurden wichtige Leerstellen in der Filmgeschichte beleuchtet. "In der Zeit kurz nach der Wende, wo man vieles, was DDR Film und Fernsehen war, nur als Propaganda abgetan hatte, hatte Schenk Blick und Arbeit auf die DEFA-Filme gerichtet und eine kritische und faire Würdigung angestoßen", meint MDR KULTUR-Filmredakteur Stefan Petraschewsky. "Ohne diese Pionierarbeit hätte der DEFA-Film nicht die Bedeutung, die er heute hat. Seine Arbeit war unersetzlich!"