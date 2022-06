"The Other Side of the River" erhielt einen Preis als bester Dokumentarfilm. Er betrachtet die 19-jährige Hala, die vor einer arrangierten Ehe flieht und bei einer kurdischen Frauenverteidigungseinheit ein neues Zuhause findet, die bald darauf ihre Heimatstadt Minbij vom Islamischen Staat befreit. An dem Film wurde mehr als sechs Jahre gearbeitet.