Sie sind die großen Favoriten beim Deutschen Filmpreis 2022: "Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" und "Lieber Thomas". Beide Filme gehen nicht nur ins Rennen um die Goldene Lola für den besten Spielfilm, sondern auch in fast allen anderen Kategorien. So ist der in Gera geborene Andreas Dresen als Bester Regisseur nominiert und die Thüringerin Laila Stieler für das Beste Drehbuch. Meltem Kaptan kann auf den Preis für die Beste Weiblichche Hauptdarstellerin hoffen, ihr Kollege Alexander Scheer auf den für die Beste männliche Nebenrolle. Zudem wurde das Polit-Drama über den Kampf der Mutter des Guantanamo-Häftlings Murnat Kurnaz in den Kategorien Bestes Maskenbild, Beste Kostümbild, Bestes Szenenbild, Beste visuelle Effekte und Beste Filmmmusik nominiert.