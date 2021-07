Beate Düber versucht in der Corona-Pandemie, mit Schulkindern über Videotelefonie in Theaterstück einzustudieren. Bildrechte: MDR/Olaf Held

"Theater, da muss man sich jetzt nix vormachen, das ist per se Kontakt, Körper, Bewegung. Eigentlich musst du vor Ort Sachen erklären, vormachen", sagt sie. Vom Homeoffice aus ist das alles nicht möglich. Da bekomme sie nicht mal mit, wie es den Kindern gehe. Die meisten machten nichtmal die Kamera an. "Man versucht ein bisschen, zu motivieren, aber es ist eben schwer rauszukriegen, was ihnen gefällt und was sie gerne machen würden. Das sagen sie dir nicht, sie sagen eben meistens nichts", sagt die Schauspielerin etwas frustriert.



Der Corona-Alltag der Künstlerfamile ist ein Alltag zwischen Stillstand und sturem Weitermachen. Regisseur Olaf Held, selbst gebürtiger Karl-Marx-Städter, hat diesen Stillstand – der die gesamte Kunst- und Kulturbranche lahmgelegt hat – in seiner Kurzdokumentation "Wer braucht jetzt Kunst" in schlaglichtartigen Momentaufnahmen festgehalten.