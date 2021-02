Neustart! Neustart? Viel Geduld ist gefragt im Lockdown, ein langer Atem, es gilt durchzuhalten. Doch dann geht es endlich weiter, das Leben, so wie wir es kennen. Doch wie sieht es aus, dieses Leben und wird es "weiter so wie vor der Pandemie" geben können? Der Neustart scheint unmittelbar bevorzustehen, aber ist dann für jeden wieder alles beim Alten? Was fehlt, was wurde gewonnen und was hat sich verändert?