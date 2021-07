In "Immer wieder von vorn" erzählt der freie Filmemacher Lutz Gregor die Geschichte von Fatim aus Halle-Neustadt – eine Frau voller positiver Energie. Die 40-Jährige ist vor mehr als zehn Jahren der Liebe wegen von Mali nach Deutschland gekommen. Mittlerweile ist die Ehe in die Brüche gegangen, doch Fatim ist geblieben. In wöchentlichen Briefen an ihre Schwester in Mali gibt Fatim Einblicke in die zahlreichen Neuanfänge, die sie durchlebt hat und die ihr bevorstehen. "Immer wieder von vorn" ist eine 15-minütige Geschichte von Mut und Durchhaltevermögen, von Wünschen und Hoffnungen und über die Unterschiede der Menschen in Mali und Halle – auch im Umgang mit der Corona-Pandemie.